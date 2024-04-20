670 белорусов получили международную защиту в Польше
- 20.04.2024, 22:59
И это только за первый квартал года.
За международной защитой в Польше к концу марта 2024 года обратились почти 3 тысячи иностранцев. Самыми многочисленными группами заявителей были граждане Украины и Беларуси, сообщает Управление по делам иностранцев.
В первом квартале этого года количество поданных заявлений о предоставлении международной защиты было примерно на 30% больше, чем за тот же период 2023 года.
В большинстве случаев речь шла о гражданах:
Украины — 1,2 тыс. человек;
Беларуси — 1 тысяча человек;
России — 0,3 тысячи человек.
В первом квартале 2024 года Управление по делам иностранцев вынесло решения в отношении 2 тысяч человек. Условиям предоставления международной защиты соответствовали 1,2 тысячи иностранцев.
В основном это были граждане:
Беларуси — 670 человек;
Украины — 410 человек;
России — 50 человек.