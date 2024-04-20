670 белорусов получили международную защиту в Польше 20.04.2024, 22:59

И это только за первый квартал года.

За международной защитой в Польше к концу марта 2024 года обратились почти 3 тысячи иностранцев. Самыми многочисленными группами заявителей были граждане Украины и Беларуси, сообщает Управление по делам иностранцев.

В первом квартале этого года количество поданных заявлений о предоставлении международной защиты было примерно на 30% больше, чем за тот же период 2023 года.

В большинстве случаев речь шла о гражданах:

Украины — 1,2 тыс. человек;

Беларуси — 1 тысяча человек;

России — 0,3 тысячи человек.

В первом квартале 2024 года Управление по делам иностранцев вынесло решения в отношении 2 тысяч человек. Условиям предоставления международной защиты соответствовали 1,2 тысячи иностранцев.

В основном это были граждане:

Беларуси — 670 человек;

Украины — 410 человек;

России — 50 человек.