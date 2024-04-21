закрыть
21 апреля 2024, воскресенье, 6:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Помощь Украине: стало известно, когда Сенат США рассмотрит законопроект

  • 21.04.2024, 5:43
Помощь Украине: стало известно, когда Сенат США рассмотрит законопроект

Затем его должен подписать Байден.

Сенат США рассмотрит поддержанный Палатой представителей законопроект о военной и финансовой помощи Украине во вторник, 23 апреля 2024 года.

Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, пишет Independent. Кроме законопроекта о поддержке для Украины, ожидается одобрение еще двух законопроектов о помощи иностранным государствам – Израилю и Тайваню.

Отмечается, что некоторые законодательные акты уже были одобрены верхней палатой Конгресса США. Это сделало путь документа к президентскому столу, где его должен подписать Джо Байден, «довольно простым».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
Главный итог атаки Ирана на Израиль
Главный итог атаки Ирана на Израиль Леонид Невзлин