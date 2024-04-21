Помощь Украине: стало известно, когда Сенат США рассмотрит законопроект 21.04.2024, 5:43

Затем его должен подписать Байден.

Сенат США рассмотрит поддержанный Палатой представителей законопроект о военной и финансовой помощи Украине во вторник, 23 апреля 2024 года.

Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, пишет Independent. Кроме законопроекта о поддержке для Украины, ожидается одобрение еще двух законопроектов о помощи иностранным государствам – Израилю и Тайваню.

Отмечается, что некоторые законодательные акты уже были одобрены верхней палатой Конгресса США. Это сделало путь документа к президентскому столу, где его должен подписать Джо Байден, «довольно простым».