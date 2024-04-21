Финансового консультанта задержали по возвращении из Польши в Беларусь

Финансового консультанта задержали по возвращении из Польши в Беларусь1
- 21.04.2024, 9:23
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Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Владимиру Никитину 46 лет. Он минчанин, в 2000-м окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Управление продажами», пишет nashaniva.com.
А в 2009-м году Владимир поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России на магистратуру в области финансов, которую окончил в мае 2011-го.
Карьеру финансового аналитика мужчина начал в компании VDS в 2004-м. Владимир также вел тренинги и образовательные курсы по управлению финансами для компаний.
Последнее известное место работы мужчины — финансовый контролер в Belkanton Group, крупной компании-дистрибьюторе канцелярских товаров, которая, среди прочего, владеет сетью магазинов Офистон и журналом Office Life.
Судя по его Linkedin, не позднее июля 2023-го Владимир уволился и переехал жить в Польшу. Вероятно, его задержали по возвращении в Беларусь.
Деятельность ИП Владимира приостановлена с 5-го ноября 2023-го.
Дата задержания мужчины неизвестна. Суд над Владимиром начнется 29 апреля в Минском городском суде. За «призывы к санкциям» мужчине грозит от четырех до двенадцати лет колонии. Суть обвинения неизвестна.