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Финансового консультанта задержали по возвращении из Польши в Беларусь

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  • 21.04.2024, 9:23
  • 4,698
Финансового консультанта задержали по возвращении из Польши в Беларусь
Владимир Никитин

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Владимиру Никитину 46 лет. Он минчанин, в 2000-м окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Управление продажами», пишет nashaniva.com.

А в 2009-м году Владимир поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России на магистратуру в области финансов, которую окончил в мае 2011-го.

Карьеру финансового аналитика мужчина начал в компании VDS в 2004-м. Владимир также вел тренинги и образовательные курсы по управлению финансами для компаний.

Последнее известное место работы мужчины — финансовый контролер в Belkanton Group, крупной компании-дистрибьюторе канцелярских товаров, которая, среди прочего, владеет сетью магазинов Офистон и журналом Office Life.

Судя по его Linkedin, не позднее июля 2023-го Владимир уволился и переехал жить в Польшу. Вероятно, его задержали по возвращении в Беларусь.

Деятельность ИП Владимира приостановлена с 5-го ноября 2023-го.

Дата задержания мужчины неизвестна. Суд над Владимиром начнется 29 апреля в Минском городском суде. За «призывы к санкциям» мужчине грозит от четырех до двенадцати лет колонии. Суть обвинения неизвестна.

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