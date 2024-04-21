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Стало известно, что говорит Роналду перед своим фирменным ударом

  • 21.04.2024, 9:29
  • 2,634
Стало известно, что говорит Роналду перед своим фирменным ударом
Криштиану Роналду

Болельщик прочел по губам.

Португальский болельщик Густаво Мачадо, который умеет читать по губам, расшифровал слова, которые форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду говорит перед своими фирменными ударами со штрафных. Оказалось, что 39-летний Криштиану «накачивает» себя мотивационными речами.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» разгромил «Абхи» 8:0, а Роналду сделал хет-трик. Перед одним из этих голов и появилось видео, которое взял Мачадо.

«Ты самый лучший. Ты знаешь, что ты самый лучший, и ты забьешь. Это будет гол, это будет гол. Ты знаешь, что ты забьешь», - говорит Криштиану.

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