FT: Блинкен лично летит в Китай с «четким предупреждением» 4 21.04.2024, 10:27

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Энтони Блинкен

Из-за поставок в РФ технологий двойного назначения.

США готовы ввести санкции, в случае если Пекин продолжит поставлять в Россию технологии двойного назначения — об этом госсекретарь США Энтони Блинкен собирается лично предупредить китайских чиновников, пишет BBC со ссылкой на FT.

Визит Блинкена в Китай состоится 24-26 апреля. По данным СМИ, госсекретарь должен будет донести, что США и их союзники становятся все более нетерпимыми к поддержке российской военной машины Пекином, который поставляет в Россию все — от чипов до двигателей для крылатых ракет.

Блинкен не планирует раскрывать, какие меры предпримут США, пишет FT. Однако, по данным источников издания, Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении китайских финансовых учреждений и других организаций.

Один из собеседников FT сказал, что нынешнее послание Блинкена будет «самым четким предупреждением, которое США когда-либо передавали лично китайским чиновникам».

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл пояснил, что, по мнению США и их союзников, Китай подрывает европейскую безопасность, поставляя России технологии двойного назначения и одновременно пытаясь развивать более тесные экономические и политические связи с Европой.

Кэмпбелл заявил, что США «очень открыто» высказывают свои опасения и Блинкен поднимет этот вопрос в беседе с министром иностранных дел Китая Ван И.