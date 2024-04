Тайный гость сходил в один из самых дорогих спа Минска 2 21.04.2024, 10:48

Что удалось увидеть внутри?

Тайный гость сходил в один из самых современных и дорогих столичных спа, расположенный в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club. Ревизор побывал во всех банях и хаммамах, вдоволь наплавался в бассейне и теперь готов поделиться впечатлениями, пишет onliner.by.

В 2017-м СМИ подробно рассказывали о том, как рядом с отелем Marriott в Веснянке открылся крупный развлекательный центр: с кинотеатрами, спортивными площадками, просторной ареной и современным спа.

В прошлом году акватермальную зону масштабно модернизировали, добавив к прочим удовольствиям 19-метровый бассейн.

Что ж, чем не повод посетить место, отдых в котором, как когда-то уверял PR-менеджер Falcon Club, доступен людям «с доходом выше среднего и высоким».

Спа в Falcon Club

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Где находится? Пр. Победителей, 20.

Сколько стоит разовое посещение? 120 (до 18:00) и 150 рублей (после 18:00).

Как добраться общественным транспортом? Думаю, это ни для кого не секрет. Самый простой вариант — первый маршрут автобуса (идет с ж/д вокзала до ДС «Веснянка»).

Поход в один из самых роскошных спа Минска оказался очень спонтанным. Я просто позвонил в Falcon Club во время рабочего дня, услышал, что приезжать можно без предварительной записи, и уже через полтора часа стоял на ресепшене.

С оплатой здесь все максимально просто и понятно: до 18:00 отдых обойдется в 120 рублей, после — на 30 рублей дороже. В тот день я оказался во второй категории и, выложив необходимую сумму, взял белый халат с полотенцем и пошел в раздевалку.

Шкафчики работают от браслета, который выдают на ресепшене. Объема им, конечно, очень не хватает, но в целом в раздевалке все стильно, красиво и придраться к чему-то сложно. Рядом со шкафчиками — огромное зеркало с умывальниками, за стеной — ряд разделенных перегородками душевых кабинок.

Честно говоря, я думал, что из раздевалки попаду прямиком в аквазону, однако оказался в большом пространстве с мягким приглушенным светом. Прямо перед собой я увидел расставленные в ряд лежаки и свисающие на цепях кресла-коконы. Из колонок струился чилаут, настраивая на неспешный и медленный релакс.

Мне стало интересно, и я зашазамил трек. Через пару секунд увидел на экране телефона чувственный кавер на нетленку What is Love? от Haddaway из 1990-х. Ну а потом заиграл I Like Chopin от Gazebo, и я понял, что меня тянет в мое уже далекое детство.

Справа, за стеклом, я увидел тот самый бассейн, но сегодня первым делом решил изучить галерею бань, оставив бассейн на потом. Заняв один из лежаков, пошел в первую попавшуюся мне на пути сауну. Взобравшись на верхнюю ступеньку, принялся ждать пара. Прошли две минуты, три, однако сауна абсолютно не грела так, как я привык. Посидел еще пару минут — никакого результата. Я подумал, что она просто неисправна, но уже на выходе увидел надпись о том, что это легкая софт-сауна с совершенно небольшой температурой. Все мое нутро требовало настоящего пара, и я сразу же рванул в просторную финскую сауну, расположенную рядом. И тут не прогадал: пар был хорошим, и с первого захода мне удалось отлично прогреться.

Людей, к слову, было мало, так что места хватило всем.

Так, что тут еще по саунам? Есть грязевая баня. Табличка гласит, что она — для нанесения скрабов и масок, а дополнительная система орошения помогает их компонентам активнее воздействовать на кожу. Честно говоря, эту баню я понял меньше остальных. При этом девушка, зашедшая передо мной, активно использовала ее возможности.

Еще в Falcon Club есть два достаточно вместительных хаммама...

...и своя соляная пещера. Говорят, они помогают при хронических заболеваниях и укрепляют иммунитет. Маленькое помещение выглядит эффектно, как будто оказываешься в каком-то горном подземелье. Здесь тихо и спокойно, застрять можно надолго.

Рядом с галереей бань находятся два джакузи. Работают они исправно: нажал несколько раз на кнопку, и ванна сразу начала наполняться пузырьками. Вода оказалась теплой, и в целом никаких нареканий джакузи не вызвали.

Ну и напоследок я оставил бассейн — локацию, появившуюся в спа благодаря прошлогодней реконструкции. Среди всех минских спа, в которых удалось побывать, аквазона в Falcon показалась самой камерной. С одной стороны бассейн подпирает дизайнерская стенка, с другой в рядок выстроились белые лежаки. Что ж, выглядит действительно эффектно. Особенно потолок. На сайте написано, что он имитирует соляные пещеры. Но тут как посмотреть. Мне потолок напомнил какие-то перевернутые белые холмы.

Сам бассейн небольшой: 19 метров в длину и 5 в ширину. Спуск выполнен в виде ступеней. Рассчитан бассейн исключительно на релакс и неспешные заплывы. Тут же установлены традиционные для таких заведений подводный массаж и водопад.

Возвращаюсь в холл и для тотального релакса решаю заказать чего-нибудь в баре — он тоже находится на территории спа. От цен в меню глаза полезли на лоб, но, вспомнив, где нахожусь, я быстро вернул их обратно. Вот буквально парочка позиций:

пицца сырная — 46 рублей;

цезарь с куриным филе — 30 рублей;

лосось на подушке из спаржи с гремолатой под соусом шампань — 44 рубля;

тыквенный крем-суп с ароматными крутонами — 14 рублей;

чизкейк «Сан-Себастьян» — 16 рублей.

В итоге я выбрал один из чаев (а их тут порядка десяти) и пошел в кресло-кокон читать какой-то глянцевый журнал, оказавшийся на столике рядом.

На этом моменте будем закругляться: спа работает до 22:00, и я оказался одним из последних посетителей, проведя в Falcon Club в общей сложности около трех часов. Использованные халат и полотенце оставил в специальном контейнере в раздевалке и пошел на выход, подумывая об итогах.

В целом аквазона вызвала приятные впечатления. Заметно, что она новая, все локации открыты и работают без перебоев. Очередей — ни в сауну, ни в джакузи — я не заметил, хотя в отзывах иногда можно наткнуться на сообщения об ажиотаже. Подождать пришлось лишь у соляной пещеры, но это время я просто заполнил очередным походом в бассейн. Атмосфера для релакса в будний день для взрослого человека была идеальная: никаких очередь и шумных компаний.

Из бань я лишь не понял грязевую и легкую сауну, но, скорее всего, я просто привык к более сильному пару. Очевидный минус (но он касается и других спа) — это небольшие шкафчики, в которых нужно постараться уместить всю свою одежду.

Ну и основной момент — это стоимость: ценник в 150 рублей является одним из самых высоких за аквазону с саунами по Минску. Спа явно рассчитан на обеспеченных гостей, которые спокойно могут позволить себе выложить за вечерний отдых такую сумму. Так сказать, клуб, в который вход никому не воспрещен, но цена остановит многих.

В то же время Falcon Club — это отличное место для тех, кто хочет провести романтическое свидание или сделать подарок на день рождения. За отдельную плату можно сходить на спа-ритуалы.

При этом кусать локти не стоит: в Минске хватает других неплохих аквазон, где можно хорошенько погреться и наплаваться, не отдавая за это большие деньги.