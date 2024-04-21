Синоптики пообещали белорусам «усиленную реактивную струю» 21.04.2024, 11:07

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Фото: Charter97.org

Где ожидаются заморозки до -3°C?

Последняя декада апреля, увы, теплом не порадует. На будущей неделе синоптики пообещали белорусам неустойчивую погоду с порывистым ветром и дождями. В некоторых регионах страны и вовсе пройдет мокрый снег. Средняя температура по стране ожидается как минимум на 2-3°C ниже нормы.

«Большая часть Европы всего за несколько дней ощутит весь спектр апрельских событий. Усиленная реактивная струя является решающим фактором в доставке холода в Европу», — рассказали специалисты Telegram-канала Nadvorie.

В эфире белорусского телевидения синоптик Дмитрий Рябов отметил, что в начале недели погодными процессами в Беларуси будет управлять «активный южный циклон». Это значит, что в большинстве районов пройдут дожди, а ночью и утром — мокрый снег. Влажность ожидается высокая, до 90%. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура в утреннее время суток не будет превышать +5°C по стране.

В середине недели влиять на погоду будет все тот же южный циклон и «связанные с ним атмосферные фронты». По словам Дмитрия Рябова, в темное время суток по югу страны ожидаются кратковременные дожди. А вот днем взять зонт лучше всем белорусам, поскольку осадки пройдут практически по всей стране. Синоптик отметил, что в середине недели воздух прогреется максимум до +12°C.

По данным Белгидромета, в понедельник, 22 апреля, будет облачно с прояснениями. И если по всей Беларуси пройдут слабые кратковременные дожди, то ночью по Гомельской и Минской областям синоптики пообещали «сильные осадки». Температура воздуха в темное время суток будет колебаться от +1°С до +7°С, а днем ожидается от +3°С до +10°С. В некоторых местах по югу и северо-востоку Беларуси станет теплее до +13°С.

Во вторник ночью, 23 апреля, погоду в северных регионах Республики будет определять «неустойчивая воздушная масса». Солнца ожидать не стоит, по всей стране будет облачно. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, предупредили синоптики. Столбик термометра в темное время суток не поднимется выше +6°С, а по западу и вовсе ожидаются заморозки: ночью температура опустится до -3°С. Днем во вторник ожидается от +7°С по северу до +15°С по югу, рассказали в Белгидромете.