«За Путиным, выпучив глаза, камбалой поплыл Песков» Телеграм-канал «СерпомПо»

21.04.2024, 11:13

5,908

Дмитрий Песков

Фото: EPA

Таких ударов кремлевский комбинатор не испытывал давно.

Выходные у кремлевской геополитической шпаны и ее мидовских поломоек испорчены были еще в пятницу. Ясно было, что Палата представителей Конгресса США одобрит пакет помощи Украине.

Но, должно быть, надежда все же тлела. Но сегодня американский ковбой Джо, смачно плюнул через океан на этот тусклый огонек кремлевской мечты, и она, зашипев, потухла.

Военная помощь из Америки вновь потечет миллиардной рекой в Украину.

Что же получается? Надежды, что Америка замотает помощь, рухнули. Воспользоваться паузой не удалось – Украина выстояла. Кроме того, одобрение палатой представителей помощи, несомненно, вызовет воодушевление и укрепит моральный дух страны.

Великий комбинатор тихо встал с места посреди всеобщего мирового смеха и поплелся к выходу отмечать новую победу. За ним, выпучив глаза, камбалой поплыл Песков, а прикрывал тылы матерящийся Медведев и мидовские «ДБ».

Телеграм-канал «СерпомПо»