СМИ: В бухте Севастополя подбит российский спасательный корабль «Коммуна» 21.04.2024, 11:38

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Это старейшее судно ВМФ России.

В соцсетях распространяется видео с дымом и огнем среди кораблей, которое, как утверждается снято в Севастопольской бухте после того, как в городе прогремел взрыв. Ранее оккупанты заявили о «небольшом возгорании» в бухте из-за якобы падения обломков ракеты.

Автор видео за кадром сообщает, что «ракета попала в пароход».

Мониторинговый канал «Крымский ветер» со ссылкой на своего подписчика пишет, что в Сухарной бухте Севастополя, вероятно, есть попадание по спасательному судну «Коммуна».

«Коммуна» — раритет, старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире судно, которое фактически находится на вооружении и выполняет боевые задачи. Введено в эксплуатацию в 1915 году», — говорится в посте.