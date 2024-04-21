В Гродно два человека попали в реанимацию из-за укусов клещей 21.04.2024, 11:45

При этом сезон только начался.

Два пациента областной инфекционной больницы оказались в реанимации с клещевыми инфекциями, еще два готовятся к выписке. Об этом рассказали в эфире «Гродно Плюс». При этом отмечается, что сезон только начался.

В прошлом году с клещевым энцефалитом к гродненским медикам попали 72 человека, включая семеро детей. Причем часть пациентов даже не знала о укусе.

— Часть пациентов, это где-то до 30% пролеченных с данным заболеванием, исключают сам укус клеща. Почему так? Это самочка клеща может укусить, внести вирус и отпасть от кожи. Поэтому человек не будет даже знать, что его укусил клещ. И, к сожалению, через какое-то время развивается заболевание, — пояснила Наталья Малышко, главный врач Гродненской областной инфекционной больницы.

Каковы симптомы клещевого энцефалита? Первые признаки — легкая немощь, заложенный нос, першение в горле, слабость, невысокая температура. Длится этот период 5-6 дней. После самочувствие улучшается, но ненадолго: на 10-14 сутки возникает вторая волна.

Развивается повреждение центральной нервной системы, начинается поражение головного мозга. Это может привести к реанимации.