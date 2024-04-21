Что произошло с экономиками Беларуси и Литвы за 20 лет: сравнение 5 Антон Глобус, UDF

21.04.2024, 12:16

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Реальность и неадекватные рассказы Лукашенко.

В Литве собираются отмечать 20-летие вступление страны в Евросоюз и подводят экономические итоги этого периода. Как они выглядят на фоне произошедшего за аналогичный отрезок времени в белорусской экономике?

Напомним, что граничащая с нашей страной Литва вступила в ЕС в мае 2004 года.

Средние зарплаты

Двадцать лет назад средняя зарплата в нашей стране составляла 160 долларов.

По данным Национального статистического комитета средняя начисленная заработная плата в Беларуси по состоянию на февраль 2024 года составила 2 025 руб. Это 579 евро в эквиваленте.

В Литве же в 2004-м получали в среднем около 240 евро – т.е. разрыв с доходами белорусов был не очень большой. Теперь же средняя зарплата у литовцев после уплаты налогов достигает 1 249 евро на руки.

Неудивительно, что пока в Беларуси не хватает рабочих рук в Литве работает несколько десятков тысяч белорусов – в основном, водителями.

Средние пенсии

В 2004 году средняя пенсия в Беларуси составляла 77 долларов, в Литве – 107 евро.

Что имеем спустя два десятилетия?

Средняя пенсия в Беларуси – 811 рублей или 232 евро в эквиваленте. В Литве – 539 евро. При этом соседи планируют, что в текущем году средняя пенсия вырастет еще на 65 евро – до 605 евро.

ВВП на душу населения

Валовой внутренний продукт заметно вырос в Беларуси в 2000-е годы – благодаря экономическому росту в России, вызванного ростом мировых цен на нефть и газ. Но за последнее десятилетие белорусская экономика топчется на месте – прогресса нет.

Двадцать лет назад ВВП на душу населения, важный показатель экономического развития страны, в Беларуси составлял 2 378 долларов. По предварительным оценкам, душевой ВВП за 2023 год в нашей стране составил около 7 900 долларов.

И по этому важному показателю Литва намного обогнала Беларусь, оставив ее далеко позади. За двадцать лет ВВП на душу населения там вырос более чем в 4,6 раза, достигнув в прошлом году 25 066 евро.

…Накануне двадцатилетия вступления страны в Евросоюз местные СМИ прямым текстом пишут: Литва еще не жила так хорошо. Отмечается, что благодаря членству в ЕС благосостояние граждан значительно улучшилось.

Интеграция в сообщество ЕС открыла более широкий рынок для товаров, соответствующих самым высоким мировым стандартам, способствовала мобильности физических и юридических лиц.

Александр Лукашенко любит рассказывать, что соседи, в том числе, литовцы любят ездить в Беларусь за продуктами вроде соли и гречки. Но в реальности страна под его руководством сильно отстала от Литвы, с которой некогда шла вровень.

Возможно, еще никогда в истории белорусы так массово не ездили на заработки в это государство Балтии. Тогда как внутри самой страны не хватает рабочих рук и Лукашенко предлагает восполнить дефицит кадров за счет пенсионеров.

Прошедшие двадцать лет показали, что исторический выбор литовцев в пользу Европы был абсолютно правильным, тогда как привязанность Беларуси к России ничего ей не дала.

Антон Глобус, UDF