У японцев нашли древнего предка, о котором никто не знал 1 21.04.2024, 12:55

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Им могли быть загадочные «креветочные варвары».

В новом исследовании ученые секвенировали ДНК 3200 человек из разных регионов Японии.

Они выяснили, что результаты других биологов были неверными. Оказалось, что современные японцы это, на самом деле, потомки трех групп предков, а не двух.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Ранее считалось, что японцы произошли от двух групп предков:

Дземон — это первые охотники-собиратели, которые жили на территории современной Японии от 16 000 до 3 000 лет назад. Считается, что они были изолированы на острове от остального мира во время Последнего ледникового максимума;

Яеи — это иммигранты-фермеры, которые жили в регионе с 900 г. до н.э. по 300 г. н.э.

Теперь ученые выяснили, что предки современных японцев происходят из трех групп.

Последняя, похоже, связана с древним населением Японии и Корейского полуострова. Это доказывает более тесную связь между западными и древними китайскими группами вокруг Желтой реки, особенно в период среднего и позднего неолита.

«Напротив, жители северо-востока показали значительно более высокое генетическое сходство с геномом Дзёмон и древним японским геномом с острова Мияко на Окинаве, а также древними корейцами периода Троецарствия (четвертый-пятый века нашей эры). Эти результаты согласуются с сообщениями о том, что среди древних японцев периода Яёй и некоторых древних корейских групп была высокая долая предков Дзёмон», — написали ученые в статье.

Чтобы подтвердить эту связь, требуются дополнительные доказательства, особенно учитывая исторические записи.

Согласно ним, северо-восток населял народ Эмиси или «креветочные варвары». Его происхождение пока остается загадкой.