Медведев ощутил лютую пытку
- Александр Невзоров
- 21.04.2024, 13:23
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Благодаря его эпистолам стало ясно, какую резь и ломоту испытывает Кремль.
Медведев умеет порадовать.
Из всей путинской своры никто не умеет орать от боли так громко и откровенно, как Димон.
Благодаря его истерическим эпистолам всегда можно узнать, какую резь и ломоту испытывает Кремль.
Вчерашний день стал днем лютой пытки, как для самого Путина, так и для всех его тряпочных назгулов.
61 миллиард долларов, изъятие русских активов, всемирная порка упыря и вытирание ног о Россию, разумеется, исторгли из димончиковой глотки вопль особой силы.
Медведев:
«Это было голосование радостных штатовских ублюдков:
за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны;
за максимальное увеличение числа жертв этой войны.
61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК».
И так далее. Вообщем, опять все «хрюкающие подсвинки сатаны».
Даже по этой маленькой цитатке видна мука, которую испытывает путинизм от решения США.
Александр Невзоров, «Телеграм»