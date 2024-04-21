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Медведев ощутил лютую пытку

  • Александр Невзоров
  • 21.04.2024, 13:23
  • 1,988
Медведев ощутил лютую пытку
Александр Невзоров

Благодаря его эпистолам стало ясно, какую резь и ломоту испытывает Кремль.

Медведев умеет порадовать.

Из всей путинской своры никто не умеет орать от боли так громко и откровенно, как Димон.

Благодаря его истерическим эпистолам всегда можно узнать, какую резь и ломоту испытывает Кремль.

Вчерашний день стал днем лютой пытки, как для самого Путина, так и для всех его тряпочных назгулов.

61 миллиард долларов, изъятие русских активов, всемирная порка упыря и вытирание ног о Россию, разумеется, исторгли из димончиковой глотки вопль особой силы.

Медведев:

«Это было голосование радостных штатовских ублюдков:

за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны;

за максимальное увеличение числа жертв этой войны.

61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК».

И так далее. Вообщем, опять все «хрюкающие подсвинки сатаны».

Даже по этой маленькой цитатке видна мука, которую испытывает путинизм от решения США.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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