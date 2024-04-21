Forbes: На поле боя в Украине «скрестят шпаги» две стратегии 21.04.2024, 13:34

Начинается следующая фаза войны.

Война между Украиной и Россией вскоре развернется в третьем лете полномасштабных боевых действий, где в ожидаемом наступлении РФ «скрестят шпаги» на поле боя две стратегии.

Обе армии адаптируются к следующей фазе войны. Чтобы не позволить РФ получить преимущество, ВСУ должны реализовать изменения в своей тактике. И, похоже, уже это делают. Об этом говорится в аналитическом материале Forbes.

Там отмечают - оккупанты, вероятно, готовят почву для летнего наступления. Стратегия Москвы охватывает как усиление воздушных ударов по энергетическим объектам Украины, так и фронтовые «достижения» - например, захват города Часов Яр (перед оккупантами ставят цель взять его до 9 мая). Последний откроет России путь к оккупации всей Донецкой области - это неоднократно отмечали аналитики. Хотя по состоянию на 21 апреля Часов Яр контролирует армия Украины.

«Для того, чтобы Украина могла защититься от этого наступления, она должна изменить свою стратегию», - заявляет Forbes.

Украина, как и Россия, вела войну, придерживаясь советской доктрины. Когда первыми в бой идут пехота и бронетехника, прикрываемые огнем артиллерии на ключевых позициях. Однако, поскольку у Украины заканчиваются артиллерийские боеприпасы, ей придется прибегнуть к другим тактикам. В частности, Киев может перенять принципы американской военной доктрины. Речь идет о смене акцентов на оборону с возможностью быстро перейти в наступление. Такая тактика позволила бы Украине пробить дыры в российской линии защиты, растянутой на ключевых участках фронта.

«Такое наступление будет не только нацелено на слабые участки российской группировки, но и может включать продвижение вглубь Крымского полуострова. Это, в свою очередь, позволило бы украинским войскам окружить российские войска, сорвать российское наступление и помочь Украине вернуть инициативу на поле боя. Важно, что эта тактика меньше полагается на артиллерию. Она более сосредоточена на элементах, способных маневрировать. Это бронетехника и пехота», - отмечает Forbes.

Аналитики намекают: похоже, Киев уже начал применять эту тактику. Это читается в содержании недавних пакетов помощи от Германии и США.

«Хотя пакеты включали боеприпасы и другие предметы, которые были бы полезными для создания оборонительной позиции, они также содержали предметы, которые в первую очередь используются для наступательных операций. В частности, эти пакеты помощи включали значительное количество оборудования для разминирования, в том числе дистанционно управляемые системы разминирования, саперные плуги и подрывные машины для обезвреживания препятствий. Это оборудование позволило бы украинцам продвинуться вглубь российских позиций», - анализирует издание.

Там констатируют, за три года полномасштабной войны обе армии пытаются продавить фронт, используя свои сильные стороны. И если российские войска могут похвастаться большей боевой силой и большим количеством боеприпасов, что дает им значительную огневую мощь для нового наступления, украинцы, в противовес, создали мощную линию обороны. Она позволяет РФ продвинуться по линии фронта.

Украина и Россия продолжат развивать свои стратегии в динамике текущих событий на поле боя, но, также и оглядываясь на меняющийся глобальный социально-политический климат. Именно к таким выводам пришел Forbes.