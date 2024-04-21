«Страшно ездить из-за таких!» 21.04.2024, 13:42

Белорусским водителям дали «полезный» совет.

Белорусский блогер показал в TikTok, как проезжает перекрестки с круговым движением. Он посоветовал всем белорусам так делать. Но есть нюанс. Его совет — нарушение правил ПДД. А санкции за такую езду — от штрафа до лишения прав.

Мужчина снял видео в Минске на площади Победы, где перед въездом на круговое движение заявил, что надо включать левый поворот, даже если собирается после проезда площади продолжить движение прямо.

В комментариях зрители обрушились на него с критикой, потому что его совет — прямое нарушение ПДД РБ. Однако автор видео продолжал в ответах на комментарии настаивать, что как хочет, так и будет ездить. Хоть и признался, что сам на права сдавал еще в 2005 году. Видно, после этого он их не читал и об изменениях ничего не знает.

В качестве довода он написал: «А понимаете, почему надо и почему не надо. Вам скажут на красный по ПДД ехать, вы поедете?»

«По вашей логике, зачем тогда вообще ПДД?!» — спросили у него зрители.

«Так вы потом покажите поворотник куда поедете», — дала правильный совет еще одна подписчица.

«Что вы с этим левым поворотом!!! Когда уж соизволите не по своему интерпретировать ПДД, а просто исполнять их! Страшно ездить из за таких!» — Возмутился еще один зритель.

Как нужно проезжать перекрестки по Правилам дорожного движения в Беларуси?

На самом деле, многие белорусские водители до сих пор включают левый поворот на круговом движении, даже когда собираются ехать «прямо», не съезжая с «круга».

Это было нарушением и раньше, но из-за того, что многие водители интерпретировали ПДД по своему усмотрению, а прямого указания в правилах на этот счет не было. Часто водители думали, что на кольце совершают маневр, поворачивая налево.

Чтобы избежать двойных толкований, в статье 57 ПДД Беларуси, вступивших в силу в 2022 году, прямо написали: «При въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится».

В правилах нет никаких никаких оговорок или исключений. А любое нарушение ПДД грозит административными санкциями. В данном случае от штрафа до даже лишения прав.

Кстати, при съезде с «круга» водитель как-раз обязан заранее показать правым поворотником, что собирается совершить маневр и съехать с кольца.

Но, если такое поведение водителя повлекло создание аварийной обстановки, то штраф может быть в размере от пяти (200 руб.) до двадцати базовых величин (800 руб.). И даже лишением прав сроком до двух лет.

Не стоит доверять всему, что увидите в интернете. Помните, что в сети могут насоветовать и такого, что последствия доведут и до «уголовки» в случае тяжких последствий. Ездить на автомобиле надо согласно ПДД, а не по понятиям.