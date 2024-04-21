В Гомель заявились неожиданные «гости» 1 21.04.2024, 14:00

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Жители не в восторге.

В одном из дворов Гомеля горожанин заметил неожиданных гостей. На свежей лужайке у дерева, кто-то оставил пастись коз. Фото животных разместил телеграм-канал «Сильные новости».

Козы пасутся во дворе дома по улице Черноморской. По словам горожанина, козы во дворе гуляют уже третий день. Они не привязаны.

— Грызуць маладыя дрэвы і гадзяць на дзіцячай пляцоўцы, — жалуется автор фото. — Да іх падыходзяць дзеці, а тыя бадаюцца.

А так можно?

В Правилах содержания домашних животных про коз ничего не сказано. В них есть лишь требования к хозяевам котов и собак. На сайте Администрации Московского района Минска указано, что выгуливать собак на придомовых территория запрещен.

А что тогда с козами? Как ранее писала «Лидская газета», в КоАП есть ст. 15.44 (Выпас домашних животных в неустановленных местах).

— Она предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых (до 160 рублей. — Прим. ред.), — ранее пояснял изданию старший участковый инспектор Лидского РОВД Виталий Вильневчиц. — Поэтому, выявляя факт незаконного выпаса животного, мы составляем протокол опроса, который отправляем по дальнейшим инстанциям.

По словам милиционера, в зависимости от места проживания владельца животного создается административная комиссия, которая и выносит решение.