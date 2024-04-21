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Как часто белорусов штрафуют за шум в квартире?

  • 21.04.2024, 14:30
  • 2,008
Как часто белорусов штрафуют за шум в квартире?

В МВД ответили на этот вопрос.

С начала года в Беларуси к административной ответственности из-за шума привлекли почти 5 тысяч человек. Об этом сообщил телеграм-канал МВД.

В МВД заявили, что шумное времяпрепровождение — это одна из самых распространенных причин конфликтов между соседями. За нарушение правил пользования жилыми помещениями с 23.00 до 7.00 предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин. То есть до 1 200 рублей.

С начала года за такие нарушения к административной ответственности привлекли почти 5 тысяч человек. Если посчитать в среднем, то получается больше 45 человек каждый день.

При этом представитель силовых структур заявил, что нередко по прибытие на место шума больше нет. Но разбирательство все равно проводят, «опросив не только его инициатора, но и других соседей, а также граждан, в отношении которых поступают жалобы». «После подтверждения информации правоохранители примут меры воздействия», — заявили в МВД.

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