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Популярный белорусский банк ввел комиссию за возврат ошибочно зачисленных денег

  • 21.04.2024, 16:39
  • 1,364
Популярный белорусский банк ввел комиссию за возврат ошибочно зачисленных денег

Сумма приличная.

О том, что перечисленные по ошибке деньги сейчас будут возвращать платно, сообщил клиентам банк БелВЭБ.

Банк с 10 мая вводит комиссию за направление надлежащему бенефициару (банку — обслуживающему надлежащего бенефициара) заявления плательщика на возврат денег, ошибочно перечисленных (зачисленных) на счет надлежащего бенефициара в размере 20 рублей с НДС за 1 заявление.

То есть, чтобы вернуть деньги зачисленные не на тот счет по ошибке, заявителю нужно будет платить банку от 20 рублей.

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