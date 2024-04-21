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В России партизаны выводят из строя железную дорогу: появились видео

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  • 21.04.2024, 17:59
  • 3,480
В России партизаны выводят из строя железную дорогу: появились видео

Повреждение этих объектов усложняет логистику для оккупантов.

Подпольные активисты активно уничтожают железнодорожную логистику на территории России. Этим разрушаются возможности армии по снабжению оккупационных подразделений.

Об этом информирует телеграм-канал «Спротив». Отмечается, что железная дорога играет ключевую роль в логистике российской армии, что делает ее наиболее уязвимым местом.

«Именно поэтому неравнодушные все чаще повреждают узлы и механизмы железнодорожного транспорта — основные логистические артерии, по которым осуществляются поставки на фронт. Каждый день подпольщики повреждают узлы и механизмы железной дороги: горят релейные шкафы, горят распределительные трансформаторные тяговые подстанции», — говорится в сообщении.

Также там обнародовали видео, на котором, как утверждается, показаны релейные шкафы управления железнодорожного сообщения, шкафы централизации и трансформаторные подстанции в Орловской, Калужской, Липецкой, Краснодарской, Смоленской областях.

Отмечается, что в результате повреждения указанных объектов на длительный срок было остановлено движение на указанных участках, что оставило российскую армию без снабжения в критический момент.

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