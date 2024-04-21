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Фото белоруски попало на сайт Vogue

  • 21.04.2024, 18:12
  • 2,648
Фото белоруски попало на сайт Vogue

Девушка рассказала, как ей это удалось.

Фотография белоруски Дарьи Роскач опубликовали на сайте журнала Vogue. На фото вы можете увидеть облако пыли из Сахары над цветущей сакурой в Вильнюсе, пишет euroradio.fm.

«Фото сделано портретной камерой, которая совершенно не подходит для подобных снимков, но здесь можно увидеть цветущую вишню и то самое облако, закрывающую солнце», — пишет фотограф.

Но отмечает, что за этой красотой нужно видеть проблемы, «созданные человечеством и которые сама природа не против подхватить и приумножить». Белоруска говорит: да, мы многое не можем исправить, но на уровень загрязнения окружающей среды повлиять можем. Особенно если начнем сегодня.

В комментариях девушка рассказывает, как ей удалось попасть в Vogue. Каждый понедельник любой желающий может загрузить две свои фотографии на сайт, а редакция решит, достойны ли они публикации. Белоруска два месяца отправляла свои работы в Vogue — и ее очень быстро заметили!

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