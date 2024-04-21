Фото белоруски попало на сайт Vogue 21.04.2024, 18:12

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Девушка рассказала, как ей это удалось.

Фотография белоруски Дарьи Роскач опубликовали на сайте журнала Vogue. На фото вы можете увидеть облако пыли из Сахары над цветущей сакурой в Вильнюсе, пишет euroradio.fm.

«Фото сделано портретной камерой, которая совершенно не подходит для подобных снимков, но здесь можно увидеть цветущую вишню и то самое облако, закрывающую солнце», — пишет фотограф.

Но отмечает, что за этой красотой нужно видеть проблемы, «созданные человечеством и которые сама природа не против подхватить и приумножить». Белоруска говорит: да, мы многое не можем исправить, но на уровень загрязнения окружающей среды повлиять можем. Особенно если начнем сегодня.

В комментариях девушка рассказывает, как ей удалось попасть в Vogue. Каждый понедельник любой желающий может загрузить две свои фотографии на сайт, а редакция решит, достойны ли они публикации. Белоруска два месяца отправляла свои работы в Vogue — и ее очень быстро заметили!