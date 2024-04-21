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Таксист из Беларуси сделал предложение девушке необычным способом

  • 21.04.2024, 18:45
Таксист из Беларуси сделал предложение девушке необычным способом

Растрогался весь TikTok.

В TikTok завирусилось видео, на котором белорусский таксист делает предложение своей девушке прямо на дороге.

Ролик набрал 35 тысяч просмотров: пользователей растрогали эмоции избранницы парня и креатив (теперь уже) жениха.

Все происходит на выезде из Витебска. Неожиданно перед машиной такси в ряд выстраиваются три Volkswagen Polo. Надписи на задних стеклах складываются в предложение руки и сердца: «Выходи за меня замуж», рассказывает Onlíner.

Сам таксист в это время достает красную бархатную коробочку.

Продолжение — уже на парковке. Цветы, кольцо, девушка плачет и отвечает: «Да!»

@olshk04 I said-yes🥹💍 #wedding #свадьба #предложение #wife #лучшийдень #предложениерукиисердца #невеста #husband #heart ♬ оригинальный звук - Ольга Лахмутова

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