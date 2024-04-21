Таксист из Беларуси сделал предложение девушке необычным способом
- 21.04.2024, 18:45
Растрогался весь TikTok.
В TikTok завирусилось видео, на котором белорусский таксист делает предложение своей девушке прямо на дороге.
Ролик набрал 35 тысяч просмотров: пользователей растрогали эмоции избранницы парня и креатив (теперь уже) жениха.
Все происходит на выезде из Витебска. Неожиданно перед машиной такси в ряд выстраиваются три Volkswagen Polo. Надписи на задних стеклах складываются в предложение руки и сердца: «Выходи за меня замуж», рассказывает Onlíner.
Сам таксист в это время достает красную бархатную коробочку.
Продолжение — уже на парковке. Цветы, кольцо, девушка плачет и отвечает: «Да!»
@olshk04 I said-yes🥹💍 #wedding #свадьба #предложение #wife #лучшийдень #предложениерукиисердца #невеста #husband #heart ♬ оригинальный звук - Ольга Лахмутова