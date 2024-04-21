День беспомощности z-патриотов 6 Телеграм-канал «Русский декаданс»

21.04.2024, 18:50

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У «ястребов» со вчерашнего вечера истерика.

Палата представителей США приняла решение о выделении Украине помощи на сумму $61 млрд. На новое вооружение для ВСУ пойдет $14 млрд, в том числе на дальнобойные ракеты ATACMS, которые раньше Киеву давали неохотно. Теперь инициативу должны одобрить Сенат США и Байден.

Эксперты считают, что выделенных средств хватит Киеву еще на 1-2 года ведения боевых действий. Просто для сравнения, за два года конфликта США выделил Украине 48 млрд долларов. Оптимизма у союзников сразу прибавилось. Конгресс разрешил конфискацию российских активов, которые находятся в США. Это по разным оценкам от 5 до 8 млрд долларов. А Южная Корея анонсировала новый кредит Украине размером 2,1 млрд долларов.

У «ястребов» со вчерашнего вечера истерика. Медведев пожелал США «как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну». Володин утверждает, что «Вашингтон лишил Украину будущего» и вновь завел шарманку про «войну до последнего украинца». А многие другие кремлевские ЛОМы уже начали отрабатывать новую методичку, в которой решение США связывают с днем рождения Гитлера 20 апреля 1889 года. День беспомощности z-патриотов.

Телеграм-канал «Русский декаданс»