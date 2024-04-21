Как «электрический человек» из Беларуси шокировал Европу 1 21.04.2024, 19:08

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Яков Наркевич-Иодко был человеком, опередившим время.

В конце ХIХ - начале XX века в Минской области творил ученый, который не просто шел в ногу со временем, он его опережал, приводя в восхищение местную и европейскую общественность своими открытиями. Якова Оттоновича Наркевича-Иодко называли «электрическим человеком», пишет «Комсомолка».

Он проводил свои казавшиеся тогда безумными опыты с электричеством в то время, когда и в Минске основными источниками освещения были керосиновые лампы, свечи и лучины. И тут появляется человек словно из другого мира, некоторые идеи которого начнут реализовывать уже в атомный век.

Так, Наркевич-Иодко пришел к выводу, что живые организмы это своеобразные электрические машины. Они не только могут поглощать электричество из воздуха, но и излучают его, читаем в статье посвященной ученому на сайте Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси.

В поисках способа запечатлеть распределение в пространстве электрических сил, исследователь изобрел прибор, позволяющий получать на фотопластинке испускаемое телом электричество. Так в 1891 году в подвале своего имения Наднеман (находится в современном Узденском районе Минской области) Наркевич-Иодко становится пионером работ по использованию электромагнитного излучения для визуализации живых организмов - изобретает электрографию.

Вот эта электрография руки станет визитной карточкой его открытий и войдет в историю. Причем в разные ее области. Например, в 2008 году в Париже проходила выставка, где логотипом выбрали вот эту «руку Наркевича».

Электрография принесла ему всемирную известность, белоруса избирали членом различных европейских академий и самых прогрессивных научных обществ. Он выступал с лекциями в Париже, Берлине, Вене…

Газета «Минский листок» в 1896 году описывала его открытия так: «Изображение рук двух лиц симпатизирующих друг другу, показывают лучистые пучки, которые очевидно стремятся соединиться. Напротив, на изображении рук лиц, питающих друг к другу антипатию, видны лучи отклоняющиеся друг от друга».

Наркевич-Иодко все это объяснял и говорил о том, что все процессы и в природе, и в человеке связаны с электричеством. Поцелуй и объятия - взаимодействие энергии двух тел, а вот, к примеру, руки покойников не оставляют электрических отпечатков.

По-разному светятся отпечатки ладоней здорового и больного человека, спокойного и взволнованного. А чтобы прийти к таким выводам, ученый сделал тысячи снимков.

Публика впечатлена, а ученые отдают должное – белорус получает звание профессора электрографии и магнетизма в Париже.

Был прекрасно образован, учился в минской гимназии

Наркевич-Иодко родился в шляхетской семье 27 декабря 1847 года в имении Турин. Сейчас это Пуховичский район. Но уже в детстве его перевозят в отцовское имение Наднеман.

Мальчика рос в любви, а науками овладевал благодаря лучшим учителям. Языки, музыка, гуманитарные и естественные науки... Его учили всему и он хотел овладеть всем.

Учиться юношу далее отдали в Минскую губернскую классическую гимназию, которую он окончил в 1865 году. В 1867 году Наркевичу-Иодко была присуждена степень бакалавра наук, но на первое место он все-таки тогда ставит музыку.

Игру на фортепиано он совершенствует в Парижской консерватории. А исполнительский уровень белоруса таков, что он успешно выступал как пианист в известных концертных залах, в том числе в королевском дворце Тюильри (Париж).

Мастерство музыканта подчеркивает, каким разносторонним человеком был Наркевич-Иодко. Это потом уже его будут встречать в Европе как ученого, а сперва ему аплодировали как пианисту. Выходец из Беларуси получал «благосклонные отзывы различных коронованных особ».

Медицина - дело жизни

И все-таки музыка уступает первое место науке. В 1869 году Наркевич-Иодко едет в Париж, чтобы поступить на врачебное отделение Парижского университета. Он получает медицинское образование и практикуется в клиниках Франции и Италии.

Когда во время франко-прусской войны в Париже начался голод, Наркевич-Иодко добывал себе пропитание, давая уроки музыки. В 1871 году он возвращается на родину и в своем имении устраивает научную лабораторию, организуя эксперименты в области физики, метеорологии, медицины, психологии, сельского хозяйства.

Он построил метеорологическую станцию, работу которой хвалят в Санкт-Петербурге. Наркевич-Иодко становится членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Ученый предложил оригинальный способ измерения скорости облаков, а для измерения влажности почвы сконструировал лизиметр, который позволял определять влажность на глубине до трех метров.

Интересы его обширны. В полях он создает систему градоотводов, чтобы их не побивал град. Он проводил эксперименты, чтобы стимулировать растения электричеством.

Историки отмечают, что в 1880 году на своей метеостанции Якуб Наркевич-Иодко создал прибор, который можно назвать ранним радиоприемником.

Яков Оттонович настаивал на том, что все его опыты в электрографии и физике имеют главную цель – лечить людей силами природы. В 1892 году он устраивает в имении собственный санаторий.

Организовал санаторий с прогрессивными методами лечения

Наркевич-Иодко создал уникальную систему бесконтактной электротерапии. Говорили, что после его электрических ванн женщины молодели на 15 лет, но даже если это не так, если там было элементарное положительное воздействие на кровообращение - и это уже было неплохо.

Он организовал и электромассаж, воздействуя на точки акупунктуры, которые он находил наиболее важными на своих электрографических снимках.

В санатории, там, кстати кормили и предоставляли для жилья отдельные дачи, практиковались воздушные, солнечные и электрические ванны. Прибавьте к этому гимнастику, советы по гигиене, что в те времена было очень важно, еще водичку из подземных минеральных источников, да на свежем воздухе … И не только.

При санитарной его станции, как было сказано в газетной рекламе, успешно действовало кумысо-лечебное заведение: «Кумыс приготовляется специалистами башкирами из кобыльего молока, под надзором врача».

Туберкулез тогда был большой проблемой и вот для лечения грудных болезней использовали кумыс. Держали небольшой табун кобылиц. Тысячи бутылок продавали, а еще тысячи раздавали местным крестьянам.

Интересы и ученые эксперименты Наркевича-Иодко были, казалось, бесконечны. Он говорил, что собрано много материалов, и требуется еще много труда, чтобы сделать должные выводы. Но, бесспорно, он внес вклад в развитие науки в разных областях.

Имение разрушили

Наркевич-Иодко умер в феврале 1905 года, в возрасте 57 лет.

В некрологе одной из газет говорилось, что он «лечил бесплатно и бедных, и богатых». Вот только своему здоровью в критический момент должного внимание не уделил: «Когда врачи приписали Якову Оттоновичу отдых, он вместо того поехал за границу со своим племянником. Здоровье его окончательно расстроилось и 6 февраля года он умер на руках у прибывшей жены».

С женой Еленой он прожил душа в душу 33 года, супруги воспитывали трех сыновей и двух дочерей.

Из Европы тело ученого перевезли и похоронили в родном имении. Фамильный склеп Наркевичей-Иодко был разорен в начале 1930-х. Разрушено и сожжено было некогда процветавшее имение, памятники с кладбища украли. С 2015 года ведутся работы по восстановлению усадьбы.