Politico: США рассматривают вариант отправки в Украину до 60 своих военных советников

Politico: США рассматривают вариант отправки в Украину до 60 своих военных советников1
- 21.04.2024, 19:18
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Какие задачи у них есть в Украине.
США рассматривают вариант отправки дополнительных военных советников в Офис оборонного сотрудничества при посольстве в Киеве (ODC). Об этом 20 апреля сообщило Politico со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера и американских чиновников.
По словам Райдера, советники не будут выполнять боевые задачи, а сконцентрируются на консультациях и поддержке украинского правительства и военных. При этом ODC укомплектован исключительно персоналом министерства обороны, является частью посольства США и подчиняется руководителю миссии.
Из соображений безопасности в Пентагоне не уточняют количество своих представителей в посольстве.
Четыре американских чиновника и источники, знакомые с планами Пентагона, утверждают, что дополнительный контингент будет поддерживать логистику и надзор за вооружением, которое США отправляет в Украину. Также новый американский контингент будет помогать украинским военным с техническим обслуживанием вооружений.
В то же время два американских чиновника заявили, что речь может идти о контингенте численностью до 60 военных.