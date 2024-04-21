Politico: США рассматривают вариант отправки в Украину до 60 своих военных советников 1 21.04.2024, 19:18

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Какие задачи у них есть в Украине.

США рассматривают вариант отправки дополнительных военных советников в Офис оборонного сотрудничества при посольстве в Киеве (ODC). Об этом 20 апреля сообщило Politico со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера и американских чиновников.

По словам Райдера, советники не будут выполнять боевые задачи, а сконцентрируются на консультациях и поддержке украинского правительства и военных. При этом ODC укомплектован исключительно персоналом министерства обороны, является частью посольства США и подчиняется руководителю миссии.

Из соображений безопасности в Пентагоне не уточняют количество своих представителей в посольстве.

Четыре американских чиновника и источники, знакомые с планами Пентагона, утверждают, что дополнительный контингент будет поддерживать логистику и надзор за вооружением, которое США отправляет в Украину. Также новый американский контингент будет помогать украинским военным с техническим обслуживанием вооружений.

В то же время два американских чиновника заявили, что речь может идти о контингенте численностью до 60 военных.