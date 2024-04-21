Черчилль жил! Черчилль жив! Черчилль будет жить! 1 Виталий Гинзбург

21.04.2024, 20:03

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Виталий Гинзбург

Зачем же так откровенно демонстрировать свою нерешительность?

Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные.

Уинстон Черчилль

Как ни пытались отдельные американские политики заговорить проблему оказания помощи Украине, какие бы они не находили поводы для этого, как бы они ни пытались прокрастинировать, прикрываясь интересами демократии, у них ничего не вышло.

Кризис налицо. Который уперся в нерешительность и популизм. Который стоил новых больших жертв Украине. Который формирует выгодные Путину нарративы о влиянии и могуществе этого ничтожества. И породивший несколько новых кризисов.

Кризис экспертизы

Это когда американские политики не рекомендуют наносить удары по НПЗ. Сначала мотивируя это опасением роста цен на рынке нефти. Потом, поняв, что это глупость, придумали новые страхи, опасение, что это может спровоцировать рост цен не на нефть, а на нефтепродукты.

Я не вправе покушаться на профессиональную экспертизу Михаила Крутихина, но в данном случае глупость очевидна даже для дилетантов. Сокращение нефтепереработки в России заставляет ее выставлять больше сырой нефти на подсанкционные для нее рынки. Соответственно это способствует падению доходов российского бюджета.

Другое дело, что это действительно приводит к сокращению экспорта нефтепродуктов, которые в меньшей степени подвернуты санкциям. Но в этом и просматривается кризис независимой экспертизы.

Динамика российского экспорта нефтепродуктов не может влиять на цены в развитых странах по одной простой причине. В России практически не производятся нефтепродукты по современным экологическим стандартам.

Российские нефтяники уже много лет требуют от правительства то одни льготы, то другие. В результате на капитализацию компаний и на места в списке «Форбс» это влияет, а на производство качественных бензина и дизельного топлива – нет.

Соответственно, на рынки качественного продукта, этот – некачественный, если и может повлиять, то несущественно.

Кризис решительности

Можно сколько угодно говорить о противодействии путинскому режиму и лично В. Путину. Но нельзя при этом сдерживать ВСУ от нанесения ущерба личным активам российского диктатора.

Киришинефтеоргсинтез – это вообще прямая собственность В. Путина через общак-банк «Россия». НПЗ Роснефти – это доноры военного бюджета и общака одновременно. «Лукойл» в настоящее время берется под контроль окружением В.Путина.

Зачем же так откровенно демонстрировать свою нерешительность? Или зачем в публичном пространстве одновременно запускать две противоречащие друг другу темы? Одну о поддержке Украины и неприемлемости для Европы и Запада ее поражения и демонстративный отказ от поддержки по примеру Израиля.

Кризис популизма

Американские и некоторые европейские политики, пытавшиеся оправдать свою нерешительность и страх перед кремлевской серостью и российским быдлом интересами избирателей (я, разумеется, не имею ввиду явных негодяев типа В.Орбана и Р. Фицо) в конце концов столкнулись с поддержкой Украины большинством избирателей. В массе своей западный избиратель оказался умнее и решительнее своих лидеров и не хочет столкнуться с русским быдлом у себя дома.

И в силу этого хочется верить, что сбылось первое пророчество У.Черчилля, приведенное в эпиграфе.

Найдено единственно верное решение. Более того. Вследствие поисков этого возможно оправдалось еще одно его пророчество – «любой кризис – это новые возможности». И они сейчас появляются.

Во-первых и в главных, это возможность выработки на третьем году войны четкой и ясной стратегии Белого Дома в отношении войны. Республиканцы в Конгрессе возможно добьются того, чтобы официально была сформирована не тактика помощи и латания дыр в украинской обороне, а стратегия Украинской Победы над варварским соседом.

Во-вторых, возможно теперь поставлена точка в дискуссии – можно ли наносить удары по путинским активам или нет. Не можно, не нужно, а необходимо.

В-третьих, возможно сдвинется с мертвой точки вопрос о конфискации замороженных российских активов. Тяжесть войны с варварским народом в первую очередь должны нести не западные налогоплательщики, а в первую очередь варварский народ. От Путина до его сумасшедших бабок и дедок, которые его славят, утопая в Орске, Оренбурге или Кургане.

И наконец, самое главное, чтобы всем стало ясно, исходя из вышеизложенного – «выборы существуют ради Палаты общин, а не Палата общин ради выборов».

Именно это еще одно пророчество этого великого человека должно дойти до каждого политика в этом году.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru