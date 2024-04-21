Лукашисты ликвидируют белорусское отделение Международного союза кукольных театров 3 21.04.2024, 20:55

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Заявку на ликвидацию этой организации подало Министерство юстиции.

Брестский областной суд 23 апреля рассмотрит дело о ликвидации общественного объединения «Белорусский центр Международного союза деятелей кукольных театров» (UNIMA). Об этом сообщает «Позiрк».

Заявку на ликвидацию этой организации подало Министерство юстиции. Белорусское отделение UNIMA было основано в 1996 году, а зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в 1997-м.

Со дня основания объединением руководил заслуженный деятель культуры Беларуси, бывший директор и художественный руководитель Брестского театра кукол Михаил Шавель. Он умер 13 сентября 2021 года в возрасте 72 лет.

На странице объединения в социальной сети во «ВКонтакте», которая не обновляется с 2017 года, говорится, что этот центр «объединяет более 150 творческих работников и актеров кукольных театров страны».

Штаб-квартира центра расположена в Брестском театре кукол.

Международный союз деятелей кукольных театров — это неправительственная общественная организация, действующая под эгидой ЮНЕСКО, старейшее в мире международное объединение деятелей театра, основанное в 1929 году в Праге. У него есть национальные центры в 101 стране.

Основная цель UNIMA — содействие развитию искусства театра кукол.

Добавим, что, по данным правозащитников из организации Lawtrend, в период после президентских выборов 2020 года в Беларуси и до конца марта 2024-го как минимум 1601 некоммерческая организация в стране была ликвидирована.