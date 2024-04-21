Работа мечты: белоруска превратила свой лесной дом в зоогостиницу 2 21.04.2024, 21:16

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Девушка помогает животным и развивает свой бизнес.

По образованию Кристина Еременко филолог. Но несколько лет назад решила потратить крупную сумму, чтобы получить ветеринарное образование и стать реабилитологом для животных.

Большая мечта – уехать и жить в своем домике с множеством собак и котов. И за пару лет Кристина ее осуществила.

Как белоруска развивает свой маленький бизнес и сколько стоит отправить питомца отдохнуть в настоящий собачий лагерь, узнала Tochka.by.

Гостиница на дому

В небольшом поселке в Молодечненском районе стоит малоприметный домик. Подходишь ближе – звонкий лай маленькой собачьей стаи: на передержке и в гостинице у Кристины сейчас несколько постояльцев.

«Идея купить дом для животных возникла пару лет назад. Я очень долго искала что-то подходящее, уединенное, в лесу, чтобы вокруг не было никого и собакам было комфортно. Нашла этот самый идеальный вариант», – проводит экскурсию хозяйка.

Все громко встречают незваных гостей, виляют хвостами, обнюхивают, готовы к объятиям и играм. Через пару минут радостное возбуждение прошло – все разошлись по своим делам: кто-то улегся на привезенную из своего основного дома любимую лежанку, кто-то продолжает лезть под руку, выпрашивая поглаживаний. Настоящий собачий санаторий.

За всем этим невозмутимо наблюдает из своего домика хозяйская кошка Анчоусик. Она вообще не реагирует на собак, а они – на нее.

На диване наполовину парализованный Ларик – 13-летний старичок, пес Кристины. Она забрала его из московского реабилитационного центра. Теперь собака доживает свой век в комфортном доме среди других животных.

Несколько мест зарезервировано под собак из зоозащитных организаций – те, кому тяжело найти дом, отправляются сюда на передержку. Для кого-то Кристинин пансионат, возможно, не будет временным и станет постоянным жилищем: вероятно, здесь питомцы останутся насовсем.

Такой тут 16-летний беззубый Боря: всю жизнь он прожил на метровой цепи в будке, даже в какой-то момент перестал ходить.

Но Кристина его выходила – теперь у Бори счастливая собачья старость.

На обучение потратила тысячи долларов

Девушка еще и реабилитолог для животных, поэтому знает, как работать с теми, у кого есть проблемы со здоровьем. Когда-то у нее был свой центр, где животным помогали восстанавливаться.

Еще лет 10 назад вообще мало кто говорил о реабилитации животных: не было ни курсов, ни учебников на русском. Приходилось собирать информацию по крупицам, подсматривать, что делают для реабилитации людей, и все это адаптировать под животных. Центр Кристины начал пользоваться популярностью.

«Я ветеринарный санитар, физиотерапевт, реабилитолог – на одни только различные курсы потратила тысячи долларов. Но недавно сосредоточилась только на гостинице», – рассказывает собеседница.

Вскоре центр реабилитации пришлось закрыть – стали уходить в минус, содержать и оплачивать счета уже было не под силу. Зато теперь есть свой дом-гостиница.

Хотя девушка по-прежнему продолжает работать и как реабилитолог – ездит помогать больным животным на дом, готова вести еще и своих постояльцев, если им нужны такие услуги. Плюс берет от волонтеров покалеченных животных – им тоже требуется реабилитация.

«Здесь у меня тусуются только собаки, пока их хозяева в отпуске или в командировке. Коты от такого переезда стрессуют, поэтому их не беру и рекомендую хозяевам на время отъезда все же найти «зооняню», – объясняет девушка.

Домик в деревне

В каком-то смысле зоогостиница уникальна – хозяйка хорошо разбирается в уходе. Плюс она находится с питомцами круглосуточно – животные всегда под присмотром, получают вдоволь внимания и ласки.

Это еще и домашнее содержание: собаки здесь свободно передвигаются, много гуляют и контактируют друг с другом – хорошая социализация.

Конечно, есть и свои ограничения: Кристина не берет крупных собак, агрессивных, определенных пород – всем должно быть комфортно жить в одном доме. Дополнительное обязательное требование – наличие всех необходимых прививок, обработки от паразитов. Собаки не должны быть агрессивны к людям и другим животным.

Цена содержания для животных от волонтеров значительно ниже, чем для тех, у кого есть хозяин. А в целом же стоимость пребывания зависит от породы, размера собаки, ее пристрастий в еде (вдруг кому-то нужна только «натуралка») и сложностей в уходе (если нужно продолжать какое-то лечение). Средняя цена – от Br40 в сутки.

Тут еще и санаторий, и дом престарелых: доживают свои лучшие годы бездомные животные-старички и инвалиды. Они тут уже давно и чувствуют себя полноправными хозяевами.

В гостинице могут жить до 10 животных (все зависит от размера собаки, если это какие-нибудь маленькие йорки, то постояльцев бывает и больше). Примерно половина мест – для животных от волонтеров.

Хозяева дают с собой собакам запас любимого корма, игрушки и привычные для них лежаночки. Если требуются какие-то особенности по уходу, нужны лекарства, то их владелец тоже привезет.

Некоторые хозяева оставляют целые инструкции: когда собака привита, чем болела и что ей нравится и не нравится. Такая вот забота о питомце.

В целом же животные быстро адаптируются. Кристина говорит, что они даже не скучают по хозяевам – тут такое собачье веселье и постоянный «движ».

Было даже несколько случаев, когда собаки не хотели покидать уютный дом Кристины: в машину было не затащить, а потом еще несколько дней грустит в прежнем доме без привычных соседей по зоогостинице.

«Как-то одна из хозяек смотрела что-то из моего блога, так ее собачка услышала меня и бежала сломя голову из другой комнаты на мой голос – и такие случаи бывают. В целом животным здесь очень хорошо», – рассказывает владелица собачьего пансионата.

Но такая работа – еще и большая ответственность. Одно дело своих пару собак, другое – целая собачья стая, чьи-то любимые питомцы, которых девушке доверили.

Конечно, с таким большим хозяйством в доме приходятся убирать по нескольку раз на дню. Но это мелочи по сравнению с тем, сколько эмоций дарит такое количество собак.

«Дом для меня – лучший формат зоогостиницы. Это гуманнее, чем содержание в клетках, которое предлагают некоторые гостиницы. Хочется, чтобы все было с душой и собакам было хорошо как дома», – говорит Кристина.