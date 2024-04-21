Перед Кремлем теперь встает еще один вопрос 3 Анатолий Несмиян

21.04.2024, 22:07

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На который ответить сходу непросто.

Законопроекты, прошедшие голосование в нижней палате американского парламента, безусловно, носят жестко конфликтный характер.

По Тайваню - с Китаем, по Украине - с Россией, по Израилю - с Ираном.

Поводом для резкой смены ранее выдерживавшегося курса на затягивание рассмотрения со стороны республиканцев, стали два события: абсолютно беспардонное и немотивированное открытие уголовного дела в отношении ряда конгрессменов после теракта в «Крокусе» с диким по своей абсурдности обвинением в финансировании терроризма, и второе - это удар Ирана по Израилю неделю назад. Будь этот удар символическим, реакцию он бы вряд ли вызвал, но первый после войны в Заливе массированный ракетный налет на территорию Израиля - это серьезный прецедент, который требует системного ответа.

В общем, и Кремль, и Тегеран, как обычно, показали себя тактиками, решающими текущую задачу ценой провала в стратегии. Это стандартная проблема деспотических режимов, в которых процедура принятия решений носит сугубо волюнтаристский персонализированный характер. По сути, ключевое решение принимается либо предельно ограниченным кругом лиц, либо вообще одним лицом без сколь-либо внятной проработки, так как прорабатываются в таких случаях не сами решения, а уже их исполнение. Понятно, что в такой системе принятия решений вероятность ошибки существенно выше, но повторюсь - это родовая травма всех деспотий. И с этим невозможно ничего поделать. Как это работает, мы видели буквально в прямом эфире перед 24 февраля, где было предельно очевидно, что само решение было уже принято, и высших нобилей буквально принуждают к его утверждению для «размазывания» ответственности.

Скорее всего, и в этих случаях процедура принятия решений была примерно такой же, только без публичной части.

Перед Кремлем теперь встает еще один вопрос, на который ответить сходу непросто: а Трамп еще «наш» или уже нет?

Сам по себе Трамп и его мнение может остаться таким же, как и ранее, но он вынужден учитывать настроения своих однопартийцев, которые после уголовного дела в России и лихого иранского налета заняли крайне враждебную, чем ранее, позицию по отношению к России и Ирану (а по касательной - и к Китаю, который воспринимается как закулисный кукловод обоих режимов). И Трамп вынужден поддерживать это резко изменившееся настроение. Деваться ему пока точно некуда.

Анатолий Несмиян, Telegram