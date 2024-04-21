Невролог рассказала, почему люди просыпаются по ночам 21.04.2024, 22:59

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Часть причин можно можно устранить самостоятельно.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», о чем могут свидетельствовать пробуждения по ночам.

По ее словам, если человек просыпается по ночам, но при этом утром чувствует себя бодрым и отдохнувшим, то это может быть вариантом нормы. Однако иногда частые пробуждения по ночам могут указывать на некоторые патологии.

Демьяновская пояснила, что человек может просыпаться по ночам из-за шума, недостаточного затемнения в спальне, некомфортной температуры или движений партнера. Также здоровый сон может нарушить привычка пить или есть на ночь.

«Если ухудшение качества сна вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. Такие нарушения сна могут еще сильнее усугублять проблемы со здоровьем, поэтому игнорировать и терпеть их не стоит», — отметила невролог.

В таком случае следует проконсультироваться с врачом.