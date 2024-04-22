У границы Таиланда с Мьянмой шли бои: повстанцы атаковали войска хунты 22.04.2024, 3:15

Хунта Мьянмы столкнулась с величайшим вызовом со времени захвата контроля над страной.

Хунта Мьянмы столкнулась с величайшим вызовом со времени захвата контроля над страной.

В субботу, 20 апреля, на восточной границе Мьянмы с Таиландом шли бои. Повстанцы пытались выбить войска хунты Мьянмы, которые уже несколько дней забаррикадировались на пограничном переходе, сообщает The Guardian.

Бойцы сопротивления и повстанцы из этнических меньшинств захватили ключевой торговый город Мьявади 11 апреля, что явилось ударом по хорошо оснащенным военным хунты.

Очевидцы рассказали о взрывах и стрельбе из пулеметов вблизи стратегического моста с вечера пятницы на субботу.

СМИ Таиланда сообщали, что силы сопротивления Мьянмы использовали пулеметы и сбросили 20 бомб с беспилотников, чтобы уничтожить около 200 солдат хунты, отступивших после скоординированного штурма повстанцев на Мьявади и армейские посты, продолжавшегося с 5 апреля. Хунта отвечала воздушными ударами. Государственные СМИ Мьянмы, однако, сообщали, что повстанцы отступили, понеся значительные потери.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тависин заявил, что внимательно следит за беспорядками, и его страна готова оказать гуманитарную помощь в случае необходимости.

Согласно данным, собранным военными Таиланда и властями провинции, в субботу 3027 человек пересекли границу в поисках временного убежища в городке Маэ Сот.

Сеттха поручил всем ведомствам Таиланда подготовиться к любым ситуациям и посетит приграничную зону во вторник, 23 апреля.

«Я не хочу, чтобы какие-либо подобные столкновения повлияли на территориальную целостность Таиланда, мы готовы защищать наши границы и безопасность нашего народа», – сказал он.

Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что надеется на скорую нормализацию ситуации, призвав правительство Мьянмы не допустить переноса боевых действий через границу.