Ученые: Рано вставать не всегда полезно для здоровья 22.04.2024, 5:15

А очень рано — еще и опасно.

Вы наверняка слышали старую поговорку, которая призывала к пробуждению с рассветом: «Кто рано встает, тому Бог подает». Однако последние исследования показали, что слишком раннее пробуждение может быть вредным для здоровья.

Как сообщает Sina, ранний подъем не всегда приносит пользу. В некоторых случаях это может даже стать причиной серьезных проблем со здоровьем, особенно в отношении работы сердца.

Ученые рекомендуют не просыпаться раньше 6 утра. Это объясняется тем, что в период с 3 до 5 утра человеческий организм находится в глубоком сне. Пробуждение в этот период может увеличить риск развития ишемии сердца или даже инфаркта.

В момент рассвета температура тела и кровяное давление человека остаются на низком уровне, а кровообращение замедлено. Резкое пробуждение в это время может спровоцировать серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, такие как инфаркт или инсульт.

Очень ранний подъем может нанести вред здоровью людей всех возрастных категорий. Ученые предупреждают, что регулярное пробуждение до 6 утра может нарушить биоритмы организма, вызвать головную боль, головокружение, ухудшение памяти и концентрации внимания, а также спровоцировать проблемы с желудком и сердцем.