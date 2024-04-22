Дания отдает Украине весь свой парк F-16 22.04.2024, 7:36

Названы сроки.

Копенгаген отдает Украине все свои истребители F-16, они должны быть в Украине этим летом, заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

В интервью «Мы - Украина» дипломата спросили, стоит ли Украине волноваться из-за недавней новости о продаже Данией Аргентине 24 истребителей этого типа. «Не волнуйтесь, самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации, потому что мы получаем новое поколение самолетов F-35», - сказал Миккельсен.

По его словам, часть истребителей доставят в Аргентину, однако Украина получит то количество, о которых было договорено. «Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали», - подчеркнул он.

Летом прошлого года премьер-министр страны Метте Фредериксен объявила, что они передадут украинской армии 19 американских истребителей F-16.