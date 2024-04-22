ВСУ ударили по старейшему российскому кораблю: что известно 1 22.04.2024, 7:54

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Судно поражено в бухте Севастополя.

Украинские военные 21 апреля попали по российскому кораблю «Коммуна» в оккупированном Севастополе. Это был самый старый корабль флота России.

Что известно о пораженном российском корабле, - рассказывает РБК-Украина ниже.

Что известно о корабле «Коммуна»

Российскому кораблю «Коммуна» уже более 100 лет. Он является старейшим рабочим кораблем русского флота и, возможно, самым старым в мире.

Россияне спустили «Коммуну» на воду еще в далеком 1913 году. В 1915 году корабль стал частью русского Балтийского флота. Сначала корабль назывался «Волхов» - якобы в честь новгородской реки, а, по другой версии, в честь библейских волхвов. 31 декабря 1922 года судно было переименовано в «Коммуну».

В 1967 году корабль «Коммуна» был передислоцирован из Кронштадта в Севастополь. Этот корабль предназначен для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Он единственный такой в Черном море.

«Она («Коммуна» - ред.) обслуживала подлодки, запускала подводные дроны. И именно этот корабль работал на месте затопления крейсера «Москва», чтобы забрать важнейшие элементы на месте затопления. Несмотря на его «почтенный возраст», на нем стояло довольно новейшее оборудование», - рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Удар по «Коммуне»

Утром 21 апреля в оккупированном Севастополе слышали взрыв. Затем в сети появилось видео с пожаром в Севастопольской бухте, а очевидец на видео говорил о «прилете» ракеты в корабль. Российские оккупанты в свою очередь утверждали, что атака на корабль была отбита.

Telegram-канал «Крымский ветер» утром сообщал, что, вероятно, был атакован корабль «Коммуна». А уже вечером Плетенчук подтвердил это на своей странице в Facebook.

«Что касается выбора цели, то я могу лишь отметить, что враг продолжает прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения в Крыму, потому что боевые единицы для них важнее», - добавил спикер ВМС в разговоре с РБК-Украина.

В то же время Плетенчук подчеркнул, что атака была осуществлена силами ВМС ВСУ, а также пообещал, что в Крыму будут и дальше происходить «подобные кейсы».