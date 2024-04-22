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Презентован самый быстрый Mercedes

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  • 22.04.2024, 8:50
  • 1,308
Презентован самый быстрый Mercedes

Разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Линейку Mercedes-AMG GT пополнила топовая модификация E Performance. Это самое быстрое авто в современном модельном ряду немецкой марки. Его презентовали во время Гран-при Китая в «Формуле-1», а продажи начнутся в третьем квартале этого года, пишет «Фокус».

Новый Mercedes-AMG GT 63 S E Performance сохраняет 4,0-литровый V8 твин-турбо, однако его дополнили электромотором — как у Mercedes-AMG S63. Суммарная отдача силовой установки составила 816 л.с. и 1420 Н∙м.

Гибрид Mercedes-AMG GT способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 320 км/ч. В то же время, батарея емкостью 6,1 кВт∙ч позволяет преодолеть 13 км на электротяге, а комбинированный расход топлива составляет всего 8,2 л/100 км.

Оснащение Mercedes-AMG GT 63 S E Performance включает полный привод, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 380 мм сзади.

Отличить версию E Performance от стандартного купе Mercedes-AMG GT 63 S можно по особым 20-дюймовым дискам и зарядному гнезду в заднем бампере. Внутреннее убранство разбавили яркими вставками.

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