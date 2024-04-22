Как Лукашенко сначала прокололся на топоре, а потом попался на вранье 4 Василь Верас

22.04.2024, 9:03

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Зачем было ломать комедию?

Намедни на «чемпионате» по колке дров борец со всем импортным был замечен с финским топором Fiskars в руках. После того, как независимые медиа написали об этом, Лукашенко решил отреагировать:

– Через два дня я читаю и помечаю – топор. Они [подчиненные] мне принесли топоры [белорусские] — жалко было смотреть.

В результате правитель заявил, что продемонстрировал отечественным производителям топоры двух известных зарубежных производителей, и поручил изготовить точно такие же.

Это, конечно, само по себе звучит как анекдот: «Они почему хорошие топоры не делали? Потому что указания не было».

Ну и Лукашенко «очень правдоподобно» делает вид: дескать, не замечал, что регулярно пользуется импортным топором, а обратил внимание, только когда про это написали.

Но главный фокус в другом. Полтора года назад Лукашенко уже держал в руках белорусский топор «лучше, чем тот».

Подержал-подержал, да и продолжил рубить дрова заграничным топором. И спрашивается: зачем было ломать комедию, заливая, что отечественный инструмент лучше иностранного?..

Увы, даже такую относительно простую вещь, как топор, в Беларуси за 30 лет правления Лукашенко делать не научились. И виной тому во многом топорная работа правителя.

…Белорусам бы не только топор, но еще и президента как в Финляндии. А то на отечественный аналог жутко смотреть.

Василь Верас, «Салiдарнасць»