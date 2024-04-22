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Белорусы на субботнике занимались бесполезным трудом

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  • 22.04.2024, 9:12
  • 2,872
Белорусы на субботнике занимались бесполезным трудом

Теперь стало понятно, кем вдохновляются лукашисты.

Читатель сайта Charter97.org отреагировал на субботник, который прошел в Беларуси 20 апреля:

— Особенно отвратительно субботник из-под палки выглядит по сравнению с волонтерством. Иногда чиновники не знают, чем занять людей, выгнанных на принудиловку, и занимают бесполезным трудом.

Работников Кормянского центра обеспечения бюджетных организаций заставили красить старую разбитую кирпичную стену. После реализации этой «гениальной» затеи местные пропагандисты отчитались, что стало чисто, уютно, красиво. Для любого нормального человека понятно, что такую стену нужно хотя бы отштукатурить перед покраской. Но «крепким хозяйственникам» главное прогнутся перед нелегитимным.

Бессмысленный труд был популярен в нацистских и коммунистических концлагерях. Например, заключенные переносили камни из одной кучи в другую, а на следующий день - обратно. Понятно, чьим путем идут лукашисты.

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