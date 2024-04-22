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В ЖКХ рассказали, когда и на сколько планируют снова повысить коммуналку

  • 22.04.2024, 9:39
  • 1,688
В ЖКХ рассказали, когда и на сколько планируют снова повысить коммуналку

В последний раз тарифы пересматривали в январе.

К июню в Беларуси планируют в очередной раз пересмотреть стоимость жилищно-коммунальных услуг. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Он напомнил, что правила повышения тарифов на услуги ЖКХ прописаны в указе Лукашенко. Согласно документу, в течение года коммунальные платежи могут подорожать для населения на сумму не более 0,5 базовой величины.

«На сегодняшний день повышение произошло в январе-месяце на 0,26 базовой, ближе к июню правительство примет решение о дальнейшем [повышении] — в рамках нормативных документов, которые у нас прописаны, — 0,5 базовой, не более», — сказал министр.

Напомним, с 1 января размер базовой величины в Беларуси составляет 40 рублей. Таким образом летом коммуналка может подорожать в среднем еще на 10 рублей.

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