Белорусская таможня будет работать по-новому 22.04.2024, 10:16

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Изменения вступят в силу 1 мая.

Согласно постановлению Государственного таможенного комитета Беларуси, с 1 мая планируется сократить количество республиканских пунктов таможенного оформления, которые работают круглосуточно. Теперь у них будет новый график.

Так, в регионе деятельности Брестской таможни пообещали оставить 5 круглосуточных пунктов таможенного оформления (в т.ч. «Варшавский мост» и «Козловичи»). В остальных ПТО таможенники будут работать либо по графику (например, в рабочие дни с 9:00 до 18:00, как в «Домачёво»), либо «по заявке заинтересованных лиц».

На территории Гродненской региональной таможни круглосуточный режим сохранили для 8 ПТО, включая «Бенякони-1», «Брузги-1» и «Брузги-2», «Каменный Лог» и «Котловку», передаёт «Экономическая газета».

В таком же режиме будут по-прежнему работать ПТО в аэропорте «Минск-2» и в Молодечно, которые относятся к Минской региональной таможне.