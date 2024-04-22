230 лет назад началось восстание Костюшко на территории Беларуси 3 22.04.2024, 10:43

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В ночь с 22 на 23 апреля 1794 года повстанцы обезоружили российский гарнизон Вильнюса.

Это событие стало сигнало к началу вооруженных действий против российских войск в Литве и Беларуси.

Восстание Костюшко на территории Польши началось на месяц раньше, в марте. Непосредственными причинами его стали второй раздел Речи Посполитой и отмена Конституции, принятой 3 мая 1791 года.

В Кракове был провозглашен Акт восстания, а его руководитель Тадеуш Костюшко принес публичную присягу. Акт провозглашал его верховным главнокомандующим национальными вооруженными силами и предоставлял ему всю полноту власти в стране. В разных местах Речи Поспуолитой население стало вооружаться и вести партизанскую войну с оккупационными российскими и прусскими войсками.

На территории Литвы и Беларуси повстанцев возглавил Якуб Ясинский, которому на тот момент было 32 года.

На следующий день после обезоружения российского гарнизона, 23 апреля, на рыночной площади Вильнюса был провозглашен «Акт восстания Литовского народа».

Наивысшая Рада Литовская — руководящий орган восстания - провозгласила Ясинского главнокомандующим Литовских повстанческих войск. Между тем, его радикализм сильно пугал шляхту, а польское руководство восстания считало Ясинского «литвинским сепаратистом». В качестве главнокомандующего литовскими повстанцами Ясинский руководил организацией новой армии, с целью расширения социальной базы восстания писал рифмованные прокламации к крестьянам.

11 мая 1794 года Костюшко назначил Ясинского генерал-лейтенантом.

На территории Великого княжества Литовского кроме Ясинского действовали генералы Гробовский и Хлевинский. Первое сражение повстанцев - под Неменчином - закончилось поражением. 7 мая состоялось второе сражение - под Полянами, которое также было проиграно. Ясинский счел необходимым укрепить обороноспособность Вильнюса, но новый комендант города Вельгорский принял решение отвести войска в Лидский повет. Ничего не зная об этом решении коменданта, Ясинский дожидался его в лагере под Солами, где прежде было уговорено соединить войска. Потеряв много времени на безрезультатное ожидание, Ясинский с 4000 солдат предпринял отчаянную атаку на российские корпуса Зубова и Бенигсена (около 5000 солдат при 16 пушках). Сражение состоялось 26 июня под Солами и стало одним из самых кровопролитных боев всей кампании. Ясинскому пришлось отступить, хотя и не нарушая боевого порядка. Во время отступления погиб брат Якуба капитан стрелков Юзеф.

Разрозненные действия повстанцев и противоречия между сторонниками полной независимости Литвы и варшавским руководством стали одной из причин поражения восстания.

Через месяц российские войска после двухкратной атаки захватили Вильнюс.

Якуб Ясинский выехал в Варшаву, где и погиб, защищая город от войск Суворова. Он похоронен на Каменковском кладбище польской столицы.

После поражения восстания был проведн третий раздел Речи Посполитой, в результате которого современная Литва и западная часть Беларуси вошли в состав России.