Под Мариуполем заметили технику оккупантов с новой маркировкой 22.04.2024, 11:14

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Подобные символы зафиксированы впервые.

После удара по базе российских военных во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские войска РФ прячутся по городу, также продолжается переброска российских резервов. Как пишет gordonua.com, об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

«Фиксируем важное перемещение военной техники в направлении севера области и новые маркировки», – добавил он.

По данным советника мэра, с бердянского направления через Мангуш и Никольское Донецкой области на север региона РФ перебросила танковое подразделение – колонну, составленную из 10 тралов с БМП, а также из восьми тралов с танками и 10 грузовиков ремонтно-восстановительного батальона.

«По меньшей мере 10 тентованных КАМАЗов с боекомплектом с бердянского направления [проехали] через Кальмиусский район города [Мариуполя] с новыми маркировками (на фото). Принадлежность устанавливаем, но подобная маркировка зафиксирована впервые», – подчеркнул Андрющенко.

По его оценке, подобное передвижение техники можно назвать непривычным. Оно указывает на возможное повышение активности и введение дополнительных резервов в первую очередь на марьинско-кураховском направлении или в районе Угледара Донецкой области, считает советник мэра.

Он также отметил, что после попадания по базе оккупантов на меткомбинате им. Ильича 19 апреля россияне начали вновь расквартировываться в многоэтажках и паркуют военные автомобили по дворам.

«После бавовны на Ильича быстро рассосались с территории завода по городу. Уровень тревожности на максималках», – заключил Андрющенко.