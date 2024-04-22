В Беларусь прибыл важный гость из Ирана 22.04.2024, 11:16

После недавней атаки Тегерана на Израиль.

В Минск прибыл заместитель министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, ректор Технологического университета им. Малика Аштара Мехди Джафари, сообщил 21 апреля начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник главы военного ведомства Беларуси Валерий Ревенко.

«В рамках визита им будет посещен ряд научных учреждений Вооруженных сил и Национальной академии наук Республики Беларусь», — написал представитель Минобороны на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 13 апреля Иран нанес авиаудар по Израилю, атака продолжалась пять часов.

В Минск прибыл заместитель МО и поддержки ИРИ, ректор Технологическо университета им. Малика Аштара доктор Мехди Джафари. В рамках визита им будет посещен ряд научных учреждений ВС и НАН РБ pic.twitter.com/Ntt8qduzeA — Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) April 21, 2024