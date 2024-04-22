В Беларуси начинается отправка призывников в армию

В Беларуси начинается отправка призывников в армию1
- 22.04.2024, 11:24
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Всего планируется отправить в армию 10 тысяч человек.
Во вторник, 23 апреля, начинается отправка в соединения и воинские части Вооруженных сил, внутренних войск МВД, органов погранслужбы и государственной безопасности юношей, призванных на срочную военную службу, сообщает Министерство обороны.
Призыв на срочную военную службу и службу в резерве в феврале — мае 2024 года проводился в соответствии с указом Лукашенко от 12 февраля 2024 года.
На срочную службу и в резерв с февраля по май призвали белорусов, которым исполнилось 18 лет и у которых нет отсрочки от службы либо они ее потеряли.
Также указ предусматривает призыв на службу в резерве первокурсников из вузов аграрного профиля, у которых есть отсрочка, но которые захотели пройти службу.
Также, помимо призыва на службу, в армии пройдет увольнение в запас военнослужащих, отслуживших в войсках положенные сроки.
По данным ведомства, в первый день в войска направят около тысячи призывников. Они пополнят ряды Сил специальных операций, 72 Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры.
Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в апреле-мае планируют направить около 10 тысяч человек.