В Беларуси начинается отправка призывников в армию 1 22.04.2024, 11:24

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Всего планируется отправить в армию 10 тысяч человек.

Во вторник, 23 апреля, начинается отправка в соединения и воинские части Вооруженных сил, внутренних войск МВД, органов погранслужбы и государственной безопасности юношей, призванных на срочную военную службу, сообщает Министерство обороны.

Призыв на срочную военную службу и службу в резерве в феврале — мае 2024 года проводился в соответствии с указом Лукашенко от 12 февраля 2024 года.

На срочную службу и в резерв с февраля по май призвали белорусов, которым исполнилось 18 лет и у которых нет отсрочки от службы либо они ее потеряли.

Также указ предусматривает призыв на службу в резерве первокурсников из вузов аграрного профиля, у которых есть отсрочка, но которые захотели пройти службу.

Также, помимо призыва на службу, в армии пройдет увольнение в запас военнослужащих, отслуживших в войсках положенные сроки.

По данным ведомства, в первый день в войска направят около тысячи призывников. Они пополнят ряды Сил специальных операций, 72 Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры.

Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в апреле-мае планируют направить около 10 тысяч человек.