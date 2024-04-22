Стала известна судьба последнего пилота российского Ту-22М3, сбитого ВСУ

Стала известна судьба последнего пилота российского Ту-22М3, сбитого ВСУ10
- 22.04.2024, 11:36
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Все четыре пилота катапультировались из самолета.
В России нашли тело четвертого пилота сбитого Силами обороны Украины дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает российский пропагандистский паблик Fighterbomber в воскресенье, 21 апреля.
Погибшего оккупанта нашли в реке через два дня после падения самолета, уточняет мониторинговый канал «Крымский ветер».
Таким образом, как утверждают россияне, два пилота Ту-22М3 выжили, а два — погибли, одного из них нашли мертвым еще 19 апреля. Все четыре пилота катапультировались из самолета.