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Стала известна судьба последнего пилота российского Ту-22М3, сбитого ВСУ

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  • 22.04.2024, 11:36
  • 16,478
Стала известна судьба последнего пилота российского Ту-22М3, сбитого ВСУ

Все четыре пилота катапультировались из самолета.

В России нашли тело четвертого пилота сбитого Силами обороны Украины дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает российский пропагандистский паблик Fighterbomber в воскресенье, 21 апреля.

Погибшего оккупанта нашли в реке через два дня после падения самолета, уточняет мониторинговый канал «Крымский ветер».

Таким образом, как утверждают россияне, два пилота Ту-22М3 выжили, а два — погибли, одного из них нашли мертвым еще 19 апреля. Все четыре пилота катапультировались из самолета.

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