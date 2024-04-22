На Гродненщине без света остались более 50 населенных пунктов 22.04.2024, 11:47

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Из-за снега.

Гродненские энергетики рассказали утром в понедельник, 22 апреля, о последствиях непогоды, которая обрушилась на регион в выходные. По оперативным данным, из-за мокрого снега и сильного ветра, порывы которого достигали порой 72 км/ч, без света остались десятки населённых пунктов, а случаи отключений трансформаторных подстанций уже перевалило за сотню.

По данным энергетиков Гродненской области, отключения электричества в предыдущие сутки регистрировали:

• в Ивьевском районе — сразу в 50 населенных пунктах, на 117 трансформаторных подстанциях,

• в Вороновском районе.

Основной причиной нарушения электроснабжения специалисты назвали налипание мокрого снега на проводах. Из-за ухудшения погодных условий энергетиков пришлось перевести на «особый режим повышенной готовности» и задействовать спецтехнику.

В «Гродноэнерго» также предостерегли жителей региона от приближения к оборванным проводам линий электропередачи. По словам специалистов, к ним нельзя подходить ближе 8 метров. Об обрыве проводов попросили незамедлительно сообщать диспетчерам, в том числе, по короткому номеру аварийных служб электросетей – 115 и по телефону 144.