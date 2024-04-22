В Беларуси чекистами затыкают все дыры 2 22.04.2024, 12:00

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Выходцы из КГБ добрались даже до цирка.

Комитет госбезопасности давно стал кузницей кадров для правителя, но после протестов 2020 года складывается впечатление, что Александр Лукашенко пытается заткнуть чекистами все дыры.

Чем теперь руководят выходцы из КГБ? Об этом пишет «Салiдарнасць».

Связь и технологии

Самый свежий пример – назначение главой мобильного оператора МТС Владимира Козыря, бывшего начальника управления КГБ по Минску и Минской области.

В прошлом году руководителем секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий стал Александр Базанов, бывший пресс-секретарь Комитета госбезопасности. А владельцем входящей в ПВТ компании GameMod является бывший глава пресс-службы КГБ Дмитрий Пабяржин.

Уже более 10 лет гендиректором провайдера кабельного телевидения «Космос ТВ» работает Вадим Зайцев, бывший глава КГБ.

Предприятия и организации

Распространенным явлением в лукашенковской Беларуси стало назначение чекистов замами на крупные и важные предприятия и организации для контроля за работниками и руководством. С 2020 года выходцы из КГБ активно проводят чистки, выискивая инакомыслящих и избавляясь от них.

Один из примеров таких кадровых решений – назначение в 2021 году бывшего зампредседателя КГБ Олега Чернышева заместителем председателя Национальной академии наук.

Чекист есть и в руководстве Белтелерадиокомпании. Одним из заместителей председателя там работает Андрей Иванец.

Помощники Лукашенко

Чекисты присматривают не только за директорами и работниками предприятий, но и «губернаторами». В 2020 году бывший глава КГБ Валерий Вакульчик стал помощником президента-инспектором по Брестской области.

А в 2021-м зампредседателя Комитета госбезопасности Владимир Калач был назначен помощником президента-инспектором по Минской области

Силовые ведомства

Лукашенко любит затыкать чекистами дыры в других силовых ведомствах. Пару месяцев назад главой Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля он сделал Андрея Самбука, бывшего начальника следственного управления КГБ.

Еще один бывший глава следственного управления КГБ Дмитрий Гора уже несколько лет руководит Следственным комитетом РБ.

«Палатка»

Бывший первый зампредседателя КГБ Игорь Сергеенко недавно был «избран» «председателем» «нижней палаты парламента».

В новом составе «палатки» есть и другие надежные с точки зрения Лукашенко уши и глаза. Бывший замначальника управления КГБ по Гродненской области Андрей Анисимов «избрался» от Гродненско-Ленинского округа №51, а бывший замначальника управления КГБ по Брестской области Андрей Крупенькин – от Брестского-Пограничного округа №4.

Почта, объединение охотников, цирк

Порой выходцев из Комитета госбезопасности отправляют на руководящие должности в самые неожиданные места. Например, упомянутый депутат Анисимов управлял в Гродно «Белпочтой».

В прошлом году бывшего сотрудника центрального аппарата КГБ Михаила Глушакова назначили директором Национального исторического архива.

Бывший начальник следственного управления КГБ и глава МВД Игорь Шуневич уже несколько лет руководит Белорусским объединением охотников и рыболовов (БООР).

И даже Белорусским государственным цирком уже более 10 лет управляет бывший чекист Владимир Шабан…