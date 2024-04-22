«Всю российскую элиту разделили на три группы» 1 22.04.2024, 12:04

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Заложники, оппортунисты и верующие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко считает «гиперцентрализацию» слабым местом российской системы.

«Посмотрите на ситуацию в Махачкале, Башкортостане. Могли ли они приостановить эти выступления? Без вопросов. Пригожинский бунт. Могли ли это решить? Могли. Просто не дали команды из кремля. Без него важные решения не принимаются. Это увеличивает вероятность ошибки», - сказал он в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Литвиненко также привел классификацию российской элиты одного из европейских аналитических центров. «Они разделили всю российскую элиту на три группы – заложники, оппортунисты и верующие. «Верующих» – меньше, а «заложников» больше, процентов 60. Это те же прагматики, в которых постепенно начинает действовать Стокгольмский синдром», - сказал он.

Другое дело, отметил секретарь СНБО, «мы должны понять для себя, что Россия никогда так хорошо не жила, как сейчас. Я считаю, что ситуация в России сегодня – это хрупкая стабильность».