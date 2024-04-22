Чип и Дейл пришли на помощь Сергей Фурса

22.04.2024, 12:35

2,672

Разговоры о плохих партнерах можно заканчивать.

Чип и Дейл таки пришли на помощь... В США нижняя палата проголосовала за помощь Украине. Еще остались два сугубо технических шага (Сенат и подпись Байдена), но там нет сомнения в результате. Таким образом, во вторник завершится эта эпопея, которая длилась последние пять месяцев.

А что в итоге? Осенью украинцы впали в депрессию, переживая три основных переломных момента. Евроинтеграция, европейская помощь и помощь США. По факту мы получили положительный результат по каждому из трех пунктов. И с депрессией пора заканчивать.

Да, задержка США нам дорого стоила на фронте. Однако, с другой стороны, политические проблемы в США, повлекшие техническую задержку помощи (политическая воля и поддержка общества остаются постоянными, поэтому это была именно техническая задержка, связанная с предвыборным бардаком), привели к активизации Европы и радикальному увеличению поддержки со стороны ЕС. Речь идет о ключевой – военной поддержке. Суммы, выделяемые сейчас ЕС, значительно превышают наши ожидания прошлым летом. Вдобавок появилась чешская инициатива по снарядам. И не исключено, что пройдет еще один дополнительный апгрейд украинской системы ПВО. Также за счет стран ЕС, где идут разговоры о том, что количество батарей Patriot, которое у нас будет, вырастет вдвое.

Также следует отметить, что Трамп де-факто выступил в поддержку Украины. Что значительно снизило риски от его потенциального выигрыша на выборах. Ритуальное изменение грантовой помощи на кредит, который никто не планирует погашать, является символическим шагом и не меняет сущности.

Таким образом, по факту мы выходим из этого периода с более сильными позициями, чем мы рассчитывали. Относительно внешней поддержки. И да, никоим образом до конца войны мы не избавимся от зависимости от партнеров. Украина не способна противостоять России один на один. У нас никогда бы не хватило ресурсов.

Таким образом, все разговоры о плохих партнерах можно заканчивать. И сконцентрироваться на том, что зависит исключительно от Украины. Мобилизация…

Что по экономике? После голосования в США мы фактически обеспечили финансирование дефицита бюджета на 2024 год. Что очень важно для поддержания макрофинансовой стабильности. Пока можно будет избежать как запуска печатного станка, так и радикального повышения налогов.

Таким образом, постоянными остаются и прогнозы по умеренному росту ВВП на фоне минимальной, как для Украины, во время войны инфляции. И курсовой стабильности, где Нацбанк просто переводит гривну в диапазоне 40–41 грн за $1. И ситуация в экономике Украины продолжает выглядеть как беспрецедентное экономическое чудо, как для ситуации, в которой мы оказались. Даже несмотря на ожидание определенных проблем с электричеством.

А поступление американской помощи должно остановить поток заголовков о поражении в войне в 2024 году. Где всегда фраза строилась «если не поступит помощь от США, то Украина рискует проиграть войну», но почему-то привлекала внимание только вторая часть. И все эти заголовки так или иначе являлись частью давления на американских законодателей. Давления, которое сработало.

И последнее. Может теперь в Viber-чатиках наконец-то прекратят разгонять панику о новом наступлении на Киев. Хотя это уже может быть из серии «слишком много просите».

Сергей Фурса, Facebook