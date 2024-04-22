Кто в Беларуси открывает вклады в китайских юанях 22.04.2024, 12:43

В основном это мужчины в возрасте 40-50 лет.

Клиенты ВТБ (Беларусь) в первом квартале 70% сбережений в китайских юанях разместили через дистанционные каналы. Почти 50% вкладчиков выбрали долгосрочные депозиты от 1 года, пишет «Белорусы и рынок».

Итак:

средняя сумма вклада составила 11 тыс. юаней;

чаще всего китайскую валюту размещают на вкладах в ВТБ (Беларусь) жители Минска, Гомельской и Витебской областей;

юаневые депозиты наиболее востребованы у клиентов в возрасте 40-50 лет – на них приходится 45% всех сбережений;

мужчины открывают такие продукты чаще, чем женщины – доля их накоплений в портфеле составляет 54%.