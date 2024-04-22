Лукашенко назначил двух новых министров 4 22.04.2024, 13:14

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Есть и другие кадровые перестановки.

Лукашенко назначил двух новых министров и провел ряд других кадровых перестановок.

Сергей Масляк стал министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Евгений Коваленко — министром юстиции;

Елену Моргунову он назначил председателем Госкомитета по стандартизации.

Также Лукашенко дал согласие на назначение:

Олега Стельмашка — заместителем председателя Могилевского облисполкома (социальная сфера);

Игоря Бурмистрова — председателем Новополоцкого горисполкома;

Дмитрия Кадргулова — председателем Берестовицкого райисполкома;

Сергея Медзвецкаса — председателем Островецкого райисполкома;

Алексея Журавлева — председателем Глусского райисполкома;

Вячеслава Моксачева — председателем Костюковичского райисполкома;

Алексея Васюченко — главой администрации Новобелицкого района Гомеля;

Андрея Болтрика — главой администрации Октябрьского района Гродно;

Сергея Лукашевича — первым заместителем министра иностранных дел;

Юрия Горбича — первым заместителем министра здравоохранения;

Александра Старовойтова — заместителем министра здравоохранения;

Светланы Нечай — заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Беларуси;

Ольги Рыбаключевой — директором Департамента контроля качества образования Министерства образования.