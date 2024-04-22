Лукашенко назначил двух новых министров4
- 22.04.2024, 13:14
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Есть и другие кадровые перестановки.
Лукашенко назначил двух новых министров и провел ряд других кадровых перестановок.
Сергей Масляк стал министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Евгений Коваленко — министром юстиции;
Елену Моргунову он назначил председателем Госкомитета по стандартизации.
Также Лукашенко дал согласие на назначение:
Олега Стельмашка — заместителем председателя Могилевского облисполкома (социальная сфера);
Игоря Бурмистрова — председателем Новополоцкого горисполкома;
Дмитрия Кадргулова — председателем Берестовицкого райисполкома;
Сергея Медзвецкаса — председателем Островецкого райисполкома;
Алексея Журавлева — председателем Глусского райисполкома;
Вячеслава Моксачева — председателем Костюковичского райисполкома;
Алексея Васюченко — главой администрации Новобелицкого района Гомеля;
Андрея Болтрика — главой администрации Октябрьского района Гродно;
Сергея Лукашевича — первым заместителем министра иностранных дел;
Юрия Горбича — первым заместителем министра здравоохранения;
Александра Старовойтова — заместителем министра здравоохранения;
Светланы Нечай — заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Беларуси;
Ольги Рыбаключевой — директором Департамента контроля качества образования Министерства образования.