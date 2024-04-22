Белорусская поэтесса Ванда Мартинш получила премию мэра Вильнюса 22.04.2024, 13:35

За книгу стихов «Маланкі над Вільняй».

Вильнюсская белорусская поэтесса и переводчица Ванда Мартинш душ Рейш получила премию мэра Вильнюса за книгу стихов «Маланкі над Вільняй», пишет Bellit.info.

«Общественную часть своей деятельности считаю важнее литературной, поэтому эта «не совсем литературная премия» особенно радует. Очень благодарна своим друзьям из вильнюсского белорусского клуба «Сябрына», которые приняли блудную овцу после того, как вернулась из-за рубежа и поддерживали на каждом шагу», — прокомментировала писательница свое вознаграждение.

Книга «Маланкі над Вільняй» была издана фондом «Камунікат» в 2023 году. В трехъязычное издание вошли оригинальные стихи по-белорусски и их переводы на литовский и польский языки. На польский язык произведения перевел вильнюсский польский поэт Александр Снежко. Вступление к книге написал Сергей Харевский.